Молдавское правительство одобрило продление режима ЧП на 45 дней

Руководство Молдавии поддержало идею продлить на 45 дней режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что режим ЧП ввели в Молдавии в связи с событиями на Украине. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица 23 июня обратится к парламенту с просьбой о продлении режима чрезвычайного предложения.

Ранее министр инфраструктуры и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну предупредил, что запрет на полеты над страной продлен до окончания режима ЧП.