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    22 июня 2022, 13:04

    Молдавское правительство одобрило продление режима ЧП на 45 дней

    Артур Блянихов

    Руководство Молдавии поддержало идею продлить на 45 дней режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил RT.

    Уточняется, что режим ЧП ввели в Молдавии в связи с событиями на Украине. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица 23 июня обратится к парламенту с просьбой о продлении режима чрезвычайного предложения.

    Ранее министр инфраструктуры и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну предупредил, что запрет на полеты над страной продлен до окончания режима ЧП.