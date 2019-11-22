Молдавский танкер сел на мель у берегов Одессы

Танкер «Делфи», шедший под флагом Молдаиии, сел на мель у берегов Одессы. Пока что спасатели не смогли подойти к судну, операция приостановлена до наступления светлого времени суток.

По информации сайта «Думская», на борту судна может быть около 15 человек. Изначально танкер находился в акватории порта «Південний», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и принесло к Одессе. У танкера отказал двигатель.

Экипаж танкера отказался от эвакуации. Спасательной операции ночью мешал сильный шторм, скорость ветра в заливе достигала 25 метров в секунду, волны доходили до 2,3 метра в высоту.

Судно село на мель в районе пляжа «Дельфин», примерно в километре от береговой линии. Опасности для экосистемы залива нет.