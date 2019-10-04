Молдавский президент пошутил о подарке Путину
Молдавский лидер Игорь Додон поделился своими планами относительно подарка для российского коллеги Владимира Путина, которому седьмого октября исполнится 67 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, Додон планирует лично вручить Путину подарок во время мероприятия, которое состоится в Ашхабаде (Туркменистан). По словам молдавского политика, это может быть какое-то новое вино, сделанное им самим.
«Когда он (Путин — прим. ред.) приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — цитирует Додона «Газета.ru».
На вопрос журналистов, что он сделает, если Путин не примет подарок, Додон задался вопросом: «А если будет бочка вина, которое нужно будет быстро попробовать? Отнести ее в музей или что?».