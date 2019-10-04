Молдавский президент пошутил о подарке Путину

По данным информагентства, Додон планирует лично вручить Путину подарок во время мероприятия, которое состоится в Ашхабаде (Туркменистан). По словам молдавского политика, это может быть какое-то новое вино, сделанное им самим.

«Когда он (Путин — прим. ред.) приезжал, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино», — цитирует Додона «Газета.ru».

На вопрос журналистов, что он сделает, если Путин не примет подарок, Додон задался вопросом: «А если будет бочка вина, которое нужно будет быстро попробовать? Отнести ее в музей или что?».