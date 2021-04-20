Молдавский паспорт на имя Николае Попы оказался фальшивкой

Агентство госуслуг Молдавии заявило, что не выдавало паспорт на имя Николае Попы, который якобы был найден у россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Паспорт с номером A3194368 был выдан на имя другого человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В агентстве государственных услуг заявили, что в регистре населения Молдавии не существуют человека под именем Николая Попа с указанными данными. А паспорт с тем номером, который фигурировал в СМИ, принадлежит другому человеку.

В МВД Чехии ранее заподозрили Петрова и Боширова в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В полиции заявили, что они якобы сменили документы на паспорт гражданина Молдавии Николае Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Чешский МИД ранее заявил, что в среду вызовет для разговора российского посла в Праге Александра Змеевского. Глава дипведомства Ян Гамачек сообщил, что послу выразят протест и возмущение в связи с теми действиями, которые предпринимает Россия.

Пражское издание Seznam ранее сообщило, что третьим подозреваемым по делу о взрывах во Врбетице стал сотрудник посольства РФ Сергей Федотов.