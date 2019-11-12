Молдавский парламент отправил правительство в отставку

Парламентарии Молдавии выразили вотум недоверия правительству республики и отправили его в отставку. Решение было принято большинством голосов, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.

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«63 голосами вотум недоверия правительству утвержден», — цитирует Гречаный РИА «Новости».

Таким образом, правительство уходит в отставку вместе с премьером республики Майей Санду. Голосование депутатов проходило 12 ноября, а вотум недоверия предложила вынести молдавская партия социалистов.

Инициативу одобрили члены Демократической партии, а против высказалась фракции блока ACUM и партии «Шор».

Социалисты начали говорить об отставке правительства после того, как глава кабмина нарушила коалиционное соглашение. Она взяла на себя ответственность за выбор кандидатов на должность молдавского генпрокурора, которое можно врать только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что выбор кандидата будет сугубо политическим.

Новое правительство Молдавии было сформировано 8 июня, но из-за обострения политической ситуации Конституционный суд официально признал его только 15-го числа.