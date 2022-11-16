Мир 16 ноября 2022, 22:01 Молдавский министр экономики оставил свой пост

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Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица сообщила об отставке министра экономики Сергея Гайбу. Премьер-министра республики процитировало ИА НСН.

Гаврилица отметила, что Гайбу оставил свой пост, чтобы работа правительства стала более эффективной. Ушедшего министра заменит глава парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.

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«У нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться», — добавила Гаврилица.

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