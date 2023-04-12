Мир 12 апреля 2023, 03:59 Молдавский депутат выступил против вступления страны в НАТО Депутат молдавской Партии социалистов Односталко выступил против вступления страны в НАТО РИА «Новости»

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Международная практика показывает, что присоединение к любого рода военно-политическим объединениям «не приносит добра», а потому Молдавии не нужно вступать в НАТО. Таким мнением с «Известиями» поделился депутат молдавского парламента от Партии социалистов Владимир Односталко.

Парламентарий напомнил, что в Молдавии живут русские, украинцы, поляки и представители других национальностей.

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«Мы всегда выступали за мир, нам не нужно лезть ни в какие военно-политические блоки, независимо от того, какие страны их организуют», — сказал он.

Президент Молдавии Майя Санду накануне сообщила, что граждане страны «должны хотеть» вступления страны в НАТО. По ее словам, дальнейшее сближение Кишинева и альянса нуждается в изменениях Конституции в части ее нейтрального статуса.

Заявления НАТО о планах углубить сотрудничество с Молдавией говорят о подготовке сделать из страны полигон для геополитической конфронтации с Россией. Такое заявление ранее сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.