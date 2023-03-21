Мир 21 марта 2023, 12:57 Молдавские власти знали о стягивании украинских войск к границе с Приднестровьем Вице-премьер Серебрян: в Молдавии знали об украинских войсках на границе с ПМР Сайт президента Украины

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Молдавские власти знали, что украинские военные стягивают личный состав и технику к границе с ПМР. В этом признался вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян эфире радиостанции Moldova.

«Не было секретом, что относительно значительные воинские единицы всегда располагались близ Приднестровского региона», — отметил он.

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Серебрян добавил, что в марте 2022 года появлялась информация о том, что Приднестровский регион могут использовать как «площадку для возможного нападения на Украину».

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ВСУ начали стягивать личный состав и военную технику к украинского-приднестровской границе в конце февраля. Украинские беспилотники стали чаще проноситься над территорией Приднестровья. В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению в ПМР в ответ на наступление ВС России, которое якобы осуществили с этой территории. В министерстве пообещали «адекватно отреагировать» на готовящуюся провокацию.

Однако в оборонном ведомстве Молдавии отметили, что прямых угроз на границе нет, а информация в СМИ, которая появляется по этому поводу, призвана «создать панику по обе стороны Днестра».

В марте украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией.