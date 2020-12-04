Молдавские депутаты подрались во время заседания. Видео

Инцидент произошел, после того как большинство, состоящее из депутатов от Партии социалистов, партии «Шор», платформы Pentru Moldova, решили заслушать министра финансов Сергея Пушкуцу. Депутаты от оппозиционного блока ACUM не пропустили чиновника к трибуне, уточнил портал Newsmaker.

После этого между депутатами началась потасовка. В ходе нее было сломано два микрофона, также дерущиеся разбили несколько стаканов.

У блока ACUM 25 кресел из 101 в парламенте Молдавии. Блок поддерживает избранного президента Майю Санду. Она вступит в должность 24 декабря. Неформальным лидром Партии социалистов является действующий президент Игорь Додон.

Во время заседания перед зданием парламента проходила акция протеста под лозунгами «Долой узурпаторов» и «Долой мафию». Санду выступает за досрочные парламентские выборы в Молдавии.