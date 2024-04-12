Мир 12 апреля 2024, 19:08 Молдавские депутаты поддержали приостановку действия ДОВСЕ Парламент Молдавии вслед за кабмином одобрил приостановку действия ДОВСЕ Florian Gaertner / Global Look Press

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Депутаты молдавского парламента поддержали в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил спикер Игорь Гросу. Его слова привело РИА «Новости».

«Законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ одобрен во втором чтении голосами 53 депутатов», — сказал парламентарий.

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На минувшей неделе документ одобрил кабмин Молдавии. Теперь его передадут на утверждение президенту Майе Санду. Законопроект вступил в силу через 150 дней после того, как стран-участниц ДОВСЕ уведомят о решении Кишинева.

Молдавские оппозиционные политики опасаются, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.

В начале апреля власти Румынии выступили за объединение с Молдавией. При этом ни Гагаузия, ни Приднестровье эту инициативу не поддерживают.