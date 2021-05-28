facebook_pixel
    28 мая 2021, 20:11

    Молдавская партия начала предвыборную кампанию «воскрешением» девушки в гробу

    Ольга Назаркина

    Молдавская партия «Строим Европу дома» (PACE) во главе со своим лидером Георгием Кавкалюком начала предвыборную кампанию своеобразным перформансом. Во дворе заброшенного дома был установлен гроб, в который положили девушку в национальном костюме.

    Один из членов партии снял крышку гроба, надел на голову девушки венок. После этого она «воскресла», поднялась, взяла в руки микрофон и прочитала стихотворение о Молдавии.

    Присутствующие поаплодировали происходящему. После чего Кавкалюк выступил с речью. Он объяснил, что место для представления было выбрано не случайно.

    «Наши села пустеют, города задыхаются от мусора. Население стареет очень быстро. В домах и на улицах становится все менее безопасно. Наша страна такая, каким вы видите этот двор», — сказал политик.

    По его мнению, ответственность за это несут нынешние власти страны. Кавкалюк добавил, что его партия собирается работать на благо народа, а среди членов РАСЕ нет «бандитов и наркоманов».

    В конце апреля президент Молдавии Майя Санду распустила парламент страны и назначила досрочные выборы на 11 июля.