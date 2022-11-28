Мир 28 ноября 2022, 04:18 Молдавию обвинили в создании кризиса в Приднестровье Президент ПМР Красносельский заявил об отказе Кишинева от диалога с Тирасполем Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики

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Власти Молдавии демонстративно отказались от диалога с Приднестровьем для урегулирования многолетнего конфликта. Более того, Кишинев делает все для усугубления существующего кризиса. Подробности в интервью «Парламентской газете» рассказал президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

«Мы видим, что Кишинев целенаправленно создает кризис сразу по нескольким направлениям. Первое — это, конечно, газ. Из-за сокращения объемов поставок экономика республики испытывает колоссальный стресс, который, безусловно, скажется и на состоянии бюджета», — заявил он.

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Власти Приднестровья с 21 октября объявили чрезвычайное экономическое положение. По словам Красносельского, молдавская сторона не дает республике напрямую договориться с российским поставщиком. Причем проблемы у Приднестровья не только с газом, так как ей мешают вести внешнеэкономическую деятельность.

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«По надуманным причинам блокируются расчетно-кассовые операции», — добавил президент.

Он подчеркнул, что Молдавия пользуется закрытием пунктов пропуска на приднестровско-украинской границе. Руководство страны искусственно создает барьеры для передвижения людей и товаров.