Молдавию обвинили в краже газа у Приднестровья | 360°

Мир 08 ноября 2022, 21:01 Молдавию обвинили в краже газа у Приднестровья Глава МИД Приднестровья Игнатьев: Молдавия отбирает газ у республики РИА «Новости»

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Молдавия отнимает у Приднестровья газ и занимается его накоплением, поскольку не может использовать такие объемы. Об этом глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Молдавская сторона буквально с первого ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между „Газпромом“ и „Молдовагаз“, предназначался для Приднестровья», — отметил он.

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По словам Игнатьева, Молдавия забирает практически половину предназначенного для Приднестровья голубого топлива — 49 миллионов кубических метров из 118, которые предусмотрены контрактом.

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Глава МИД республики подчеркнул, что подобные действия не согласовали с российской и приднестровской сторонами. Они провоцируют существенный дефицит газа в Приднестровье.

«Мы рассматриваем это как грубое нарушение договора между „Газпромом“ и компанией „Молдовагаз“. Это создает мощные гуманитарные проблемы», — указал Игнатьев.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Молдавия готова наложить санкции или подать в суд на «Газпром» за сокращение поставок газа.