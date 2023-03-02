Мир 02 марта 2023, 19:57 Молдавию обвинили в игнорировании попыток Украины расшатать ситуацию в Приднестровье МИД России: Молдавия закрывает глаза на попытки Киева расшатать ситуацию в Приднестровье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Молдавские власти целенаправленно закрывают глаза на попытки Украины расшатать ситуацию в Приднестровье. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий по ситуации в Молдавии опубликовали на сайте ведомства.

«Параллельно искусственно нагнетается напряженность вокруг приднестровской проблемы. Кишинев закрывает глаза на попытки киевского режима расшатать ситуацию в этом регионе», — сказала она.

Реклама

Захарова напомнила, что 2 марта молдавский парламент принял резолюцию против России. Ее составили «в духе аналогичных опусов», которые выпускали страны Евросоюза и НАТО.

«Тем самым депутаты солидаризировались с самыми одиозными заявлениями своих западных кураторов», — подчеркнула дипломат.

Россия призвала власти республики прекратить антироссийскую риторику, которая не имеет никаких оснований. Также Захарова попросила Молдавию проявить сдержанность в ситуации с Приднестровьем.

В политической верхушке республике 2 марта произошел переполох. Оппозиция заблокировала трибуну в парламенте в качестве протеста против переименования государственного языка — с молдавского на румынский.