Мир 03 февраля 2023, 04:04 Молдавия запустила «Дровяной поток» из Румынии «Голос Мордора»: Молдавия нашла альтернативу газу из России в румынских дорогих дровах Pxhere

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Первая партия дров из Румынии накануне поступила в Молдавию. Такую помощь страна получила в связи с дороговизной газа для отопления. Власти Молдавии, видимо, решили перевести всю энергетику страны на дрова — это станет большим сюрпризом для многих жителей, которые привыкли к газу. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Нашли альтернативу «Северным потокам»

В Молдавии давеча случился настоящий праздник. Произошло событие, которое вселило во многих граждан республики уверенность в том, что энергетический кризис вскоре будет преодолен. Помогла соседняя Румыния, почти что по-братски.

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В общем, Молдавия получила от Румынии первую партию дров. Можно сказать, что заработала альтернатива всяким «Северным потокам». Можно даже назвать это «Дровяным потоком», потому что это будет справедливо.

Молдаван переведут на дрова

Теперь в Молдавии топливо находится в меньшем дефиците, чем раньше. Осталось решить всего одну проблему — как перевести всю энергетику страны на дрова.

В сельских регионах, да и некоторых районах городов, где преобладает частный сектор, никаких проблем нет — там и так топят дровами и слыхом не слыхивали ни о каком газе. Но вот с остальным будет сложнее.

Как перевести на дрова электростанции, которые строились под использование газа? Да даже со многими городскими котельными, обеспечивающими центральное отопление, тоже будут проблемы. Не говоря уж о том, что у большинства жителей многоквартирных домов стоят газовые кухонные плиты.

Румыния решила нажиться на Молдавии

Но и это только полбеды. Есть еще одна проблема — цена этих самых дров. Уж очень сильно она кусается. Румыны молдаванам народ хоть и братский, но очень жадный, а нагреть своего брата-молдована — вообще святое дело. И именно поэтому румынская сторона в вопросе цены дров совершенно не мелочилась.

Майя Санду оставила страну без газа

А если серьезно — просто удивительно, до чего довела страну власть румынской гражданки Майи Санду и ее кодлы. С экономикой у Молдавии и так всегда была одна большая проблема, которая заключалась в полном отсутствии этой самой экономики, но хоть в энергетике был относительный порядок. Да, в долг, но газ был.

Добрая Россия худо-бедно помогала. Но госпожа Санду умудрилась сломать вообще все отношения, в том числе и в энергетической сфере.

И теперь Молдавия закупает дрова у Румынии. Даже интересно, что будет дальше. Я, конечно, не настаиваю, но хочу напомнить руководству Молдавии, что существует еще такое топливо, как кизяк. Кто знает — может оно окажется дешевле румынских дров?