Мир 06 сентября 2023, 11:53 Молдавия заплатит «Газпрому» лишь $8,6 млн от всего долга Кабмин Молдавии: страна заплатит «Газпрому» $8,6 млн долга РИА «Новости»

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Молдавское правительство согласилось выплатить только 8,6 миллиона долларов компании «Газпром» в счет долга. Такое заявление сделал глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Об этом написал «Интерфакс».

«Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить „Газпрому“», — объяснил министр сумму в 8,6 миллиона долларов.

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По его словам, общая сумма долгов, не подтвержденная документами, составляет 276 миллионов долларов. «Газпром» считает, что молдавская сторона должна организации 709 миллионов долларов. Сам долг равен 433 миллионам, остальное — пеня из-за просрочек платежей.

Российская компания начала требовать погашения долгов в 2021 году. Представители Молдавии заявили, что признают точную сумму после того, как пройдет независимый международный аудит. Стороны договорились, что молдавские ответственные лица проведут его до 1 мая 2022 года, однако этого в срок так и не произошло.