Молдавия закрыла свободный въезд для россиян

«Для иностранцев, чьи страны были включены в „красный список“, действует запрет на въезд в Республику Молдова», — заявила представитель ведомства.

Исключение сделали только для родственников граждан Молдавии, а также тех, кто имеет вид на постоянное или временное проживание, право на работу или учебу. Также под ограничение не попадут дипломаты и транзитные пассажиры.

Ограничение на свободный въезд россиян будет действовать в течении ближайших двух недель. После истечения этого срока власти решат, продлевать его дальше или отменять.

Ограничения на въезд в Молдавию действуют также для граждан Румынии и Украины.

Режим чрезвычайного положения в области здравоохранения действует в Молдавии до 30 сентября. В это время в стране запрещены массовые мероприятия, а в общественных местах всем нужно обязательно носить маски.

Всего в республике выявили 50 875 случаев коронавируса. Это 1,4% от всего населения страны. Суточный максимум — 868 зараженных - зарегистрировали в минувшую субботу, 26 сентября.