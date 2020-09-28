facebook_pixel
    28 сентября 2020, 16:43

    Молдавия закрыла свободный въезд для россиян

    Анатолий Минкин

    Власти Молдавии включили Россию в список стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией в связи с увеличением выявленных случаев коронавируса. Теперь свободно попасть на территорию соседней республики россияне не смогут. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.
    Молдавия закрыла свободный въезд для россиян

    «Для иностранцев, чьи страны были включены в „красный список“, действует запрет на въезд в Республику Молдова», — заявила представитель ведомства.

    Исключение сделали только для родственников граждан Молдавии, а также тех, кто имеет вид на постоянное или временное проживание, право на работу или учебу. Также под ограничение не попадут дипломаты и транзитные пассажиры.

    Ограничение на свободный въезд россиян будет действовать в течении ближайших двух недель. После истечения этого срока власти решат, продлевать его дальше или отменять.

    Ограничения на въезд в Молдавию действуют также для граждан Румынии и Украины.

    Режим чрезвычайного положения в области здравоохранения действует в Молдавии до 30 сентября. В это время в стране запрещены массовые мероприятия, а в общественных местах всем нужно обязательно носить маски.

    Всего в республике выявили 50 875 случаев коронавируса. Это 1,4% от всего населения страны. Суточный максимум — 868 зараженных - зарегистрировали в минувшую субботу, 26 сентября.

    Новости SMI.FM