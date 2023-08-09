Мир 09 августа 2023, 19:18 Молдавия закроет центры временного размещения для беженцев с Украины Министр соцзащиты Бузу: Молдавия закроет центры временного размещения беженцев с Украины Pxhere

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Молдавия начала закрывать центры временного размещения беженцев с Украины. Об этом министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу рассказал телеканалу Rlive.

«Эти центры создавали в качестве временной меры при большом потоке беженцев. Сегодня их загрузка снижается, и содержание становится неэффективным», — заявил он.

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Министр добавил, что в Молдавии сейчас живут около 80 тысяч украинских беженцев. По словам Бузу, никто не собирается выгонять их на улицу — людям предложат «альтернативные варианты проживания».

«Хотим, чтобы интеграция беженцев в молдавское общество происходила быстрее», — добавил министр соцзащиты.

При этом украинским беженцам, которые живут в Великобритании, придется покинуть страну после истечения срока действия виз в 2025 году. Выдворят около 100 тысяч человек.

Однако не всем приехавшим в страну даже сейчас удается рассчитывать на помощь. Ранее украинец уехал в Британию по программе помощи беженцам и оказался на улице.

По данным на начало июня, число бездомных, приехавших с Украины в Британию, выросло вдвое за полгода.