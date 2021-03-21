Молдавия заявила о ведении переговорах с Россией о поставках «Спутника V»

Власти Молдавии ведут переговоры с посольством России в Кишиневе о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

«Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин — это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле. Обсуждение ведется со всеми партнерами, включая посольство России. С нашей стороны нет никаких препятствий», — заявила Санду во время онлайн-встречи с членами молдавской диаспоры в Германии. Дискуссия транслировалась на станице президента в соцсети.

Глава Молдавии отметила, что речь идет о жизнях людей, поэтому необходимо как можно быстрее вакцинировать население от ковида. Она также добавила, что республика получила помощь благодаря платформе COVAX и пожертвованию из Румынии.

«Мы уже получили 55 тысяч доз вакцины, к концу текущего месяца у нас будет почти 100 тысяч доз вакцины. Я очень надеюсь, что процесс вакцинации ускорится», — сказала президент Молдавии.

Врачи начали прививать жителей республики от коронавируса 2 марта. Всего в стране выявили 214 203 случая инфицирования.