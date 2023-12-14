Мир 14 декабря 2023, 14:51 Молдавия захотела реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС Санду: Молдавия хочет реинтегрировать Приднестровье до присоединения к ЕС Unsplash

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Власти Молдавии хотели бы реинтегрировать Приднестровье до вступления в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду в эфире Vocea Basarabiei.

«Мы хотим иметь возможность реинтегрировать страну мирным путем, прежде чем вступить в ЕС», — сказала она.

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По словам Санду, Молдавия продолжит стремиться к сохранению мира, чтобы предотвратить дестабилизацию, создающую угрозу безопасности страны. В процессе реинтеграции власти хотели бы учесть интересы жителей Приднестровья, отметила президент.

Санду добавила, что не все в этом процессе зависит от Молдавии. При менее оптимистичном сценарии можно было бы разбить присоединение к ЕС на два этапа, подытожила глава республики.

В конце ноября представитель внешнедипломатической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС допускает принятие в свой состав Молдавии без Приднестровья. По словам дипломата, Грузия также могла бы вступить в объединение без Абхазии и Южной Осетии.