Мир 13 сентября 2023, 18:45 Молдавия выслала главу «Sputnik Молдова» к визиту замглавы НАТО Власти Молдавии выслали главу «Sputnik Молдова» Денисова, чтобы угодить НАТО РИА «Новости»

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Власти Молдавии выслали из страны директора агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, чтобы угодить замглавы НАТО Мирче Джоанэ. Последний скоро прибудет в Кишинев для обсуждения борьбы с дезинформацией, заявил в Telegram-канале депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

«Наши чиновники решили сделать подарок Джоанэ и выдворить в день его приезда Виталия Денисова. Теперь вы понимаете, до чего ничтожны и мелочны эти господа?» — задался он вопросом.

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Ранее Молдавия объявила о решении выслать из страны руководителя «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Причиной якобы стала угроза национальной безопасности для страны, пояснили власти. Также журналист не сможет пересекать границу республики в течение 10 лет.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Российская Федерация не оставит без ответа действия молдавских властей. Они взяли курс на искоренение неугодных источников информации, отметила дипломат.