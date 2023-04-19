Мир 19 апреля 2023, 20:00 Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после случая с Миннихановым ТАСС: Молдавия выслала сотрудника российского посольства после случая с Миннихановым Flickr

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Молдавия выслала одного из сотрудников российского посольства. Об этом написал ТАСС.

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт», — сказал пресс-секретарь МИДЕИ Филипп Кожокару.

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Выдворение сотрудника посольства России произошло после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, назвав, по его словам, «нежелательной персоной».

Погранслужба Молдавии объяснила отказ во въезде тем, что люди, собиравшиеся пересечь границу, «не смогли обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита». Российских чиновников власти попросили не вмешиваться во внутренние дела страны.