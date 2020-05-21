Молдавия выберет президента 1 ноября

Дату голосования выбрали депутаты парламента республики на заседании парламента.

«Принято голосами 50 депутатов», — сказала Гречаный.

Постановление вступит в силу 15 августа. С момента принятия этого решения парламентом до выборов должно пройти не менее 60 дней. Ранее эту же дату выбрал президент Молдавии Игорь Додон, отметила «Газета.ru».

Выборы президента Молдавии проходят раз в четыре года. Полномочия Додона истекут 23 декабря.

Согласно результатам опросов, главный конкурент Додона на предстоящих выборах — лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду. Она проиграла действующему главе государства во втором туре в 2016 году.