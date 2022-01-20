Молдавия ввела режим ЧП из-за газа

Парламент Молдавии большинством голосов ввел в стране режим чрезвычайного положения на следующие 60 дней. Об этом пишет сайт Jurnal.md.

Всего решение о вводе этой меры поддержали 58 депутатов.

Ранее российская газовая компания «Газпром» уведомила правительство Молдавии, что перекроет поставки газа в страну, если до 20 января не получит авансовый платеж.

Ранее вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что стране грозит энергетический кризис. Он заявил, что в декабре закупочная цена на газ составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а уже в январе она подскочила до 646 долларов.

Рассчитывать на кредит молдавский регулятор «Молдовагаз» не может из-за уже накопленных долгов перед российским холдингом.

Евросоюз отправит Молдавии денежный транш в размере 150 миллионов евро, из них 30 миллионов — это гранты, а остальная сумма — среднесрочные кредиты с льготными условиями.