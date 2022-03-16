Молдавия возмутилась, что ПАСЕ не спросила ее мнения по декларации по Приднестровью

Принятая декларация ПАСЕ по Приднестровью — это попытка втянуть Молдавию в конфликт на Украине. Такое мнение выразил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча.

«Решение было принято в спешке, на эмоциях. Нам не нужны эти геополитические игры», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что ПАСЕ приняла декларацию по Приднестровью без учета мнения делегации Молдавии, которая не голосовала.

«Эта поправка не была вынесена на голосование. Логично было спросить мнение Молдовы, хотя бы онлайн, ведь этот вопрос непосредственно касается нас, однако это не было сделано», — отметил Батрынча. Он добавил, что таким образом члены ПАСЕ отнеслись к Молдавии неуважительно и нарушили необходимые процедуры.

15 марта ПАСЕ приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье «зоной российской оккупации».

По словам еще одного вице-премьера Молдавии, Олега Серебряна, в настоящее время нет предпосылок к тому, что военные действия на Украине напрямую затронут Молдавию, но они повлияли на переговоры по приднестровскому урегулированию.