Молдавия вновь попросила у России кредит

Кишинев попросил Россию снова обсудить соглашение о кредите в 200 миллионов евро. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в соцсетях.

«Мы направили российской стороне просьбу возобновить переговоры по этому вопросу», — сказал он.

Теперь Молдавия ждет ответа от премьер-министра России Михаила Мишустина. Предположительно, на следующей неделе Кишинев обсудит этот вопрос с российскими коллегами.

Эти средства уже внесены в бюджеты Молдавии и РФ на 2020 год, добавил Додон.

«Я очень надеюсь, что они поступят в республику», — заявил президент Молдавии.

Ранее Россия выделила кредит властям Молдавии по просьбе Додона, отметил сайт eg.ru. Соглашение о его предоставлении одобрило правительство, а парламент республики ратифицировал его. Однако Конституционный суд заблокировал эти договоренности.