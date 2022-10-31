Молдавия решила выслать сотрудника посольства России после падения фрагментов ракеты | 360°

Мир 31 октября 2022, 19:59 Молдавия решила выслать сотрудника посольства России после падения фрагментов ракеты МИД Молдавии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе Sasha Pleshco/Unsplash / Unsplash

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Власти Молдавии объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Кишиневе. Дипломату необходимо покинуть территорию страны, сообщили в пресс-службе молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ).

По этому поводу в МИД республики вызвали посла России Олега Васнецова.

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«Объявить персоной нон грата на территории нашей страны представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе, который обязан покинуть территорию республики», — заявили в министерстве.

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Такое решение приняли из-за инцидента с падением фрагментов ракеты на окраине республики. В МИД подчеркнули, что удары по объектам энергетической системы Украины «создают растущие угрозы энергетической безопасности» Молдавии.

Днем 31 октября в молдавском селе Наславча упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО. В МВД республики заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, но в нескольких жилых домах разбились стекла. Местная полиция прибыла на место происшествия, специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.