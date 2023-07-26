Мир 26 июля 2023, 12:29 Молдавия решила урезать штат посольства России Глава МИД Молдавии Попеску объявил о решении сократить численность дипломатов России Unsplash

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Власти Молдавии отзовут аккредитацию у некоторых российских дипломатов. Министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску объявил на заседании правительства о решении сократить штат посольства в Кишиневе, сообщили «Известия».

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения численности дипломатов России, аккредитованных в Молдавии», — сказал он.

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Министр не уточнил точное количество сотрудников, которым придется оставить свой пост, но заявил, что российское посольство уже уведомили о решении. Николай Попеску заявил, что власти Молдавии заподозрили дипломатов в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

Показательный случай предвзятого отношения к русским произошел в Кишиневе. Хирург Республиканской клинической больницы отказался оперировать пациентку, заявив, что считает россиян врагами. Администрация медучреждения извинилась перед ней, пообещала разобрать конфликт на комиссии по этике и не допустить таких случаев в будущем. Политолог Данила Гуреев объяснил, что часть молдавского общества стремится к единству с Румынией и не приемлет русский язык.