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    03 июня 2022, 12:07

    Молдавия решила проблему экспорта яблок в РФ в обход санкций

    Оксана Лавнюженко

    Молдавские производители яблок разрешили проблемы с экспортом в Россию «обходными путями». Об этом телеканалу Jurnal рассказал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Виорел Герчиу.

    По его словам, не все молдавские банки были заблокированы, поэтому производители нашли выход и реализовали свои запасы, сообщило ИА НСН.

    В конце февраля на молдавских складах находилось около 100-120 тысяч тонн яблок. После обхода санкций 80% продукции было экспортировано в Россию.