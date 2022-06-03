Молдавия решила проблему экспорта яблок в РФ в обход санкций

Молдавские производители яблок разрешили проблемы с экспортом в Россию «обходными путями». Об этом телеканалу Jurnal рассказал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Виорел Герчиу.

По его словам, не все молдавские банки были заблокированы, поэтому производители нашли выход и реализовали свои запасы, сообщило ИА НСН.

В конце февраля на молдавских складах находилось около 100-120 тысяч тонн яблок. После обхода санкций 80% продукции было экспортировано в Россию.