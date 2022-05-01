Молдавия продолжила получать российский газ в штатном режиме

Поставки российского газа в Молдавию идут в штатном режиме. Об этом в своем Теlеgrаm сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО „Газпром“», — написал Чебан.

Несколькими днями ранее он сообщил, что «Газпром» официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Молдавию в мае.

Ранее президент республики Майя Санду констатировала, что Молдавия не может отказаться от поставок российского газа, потому что закупка энергоносителя на открытых рынках будет дороже.

Санду добавила, что за счет газа Молдавия также получает электроэнергию, поэтому ей придется очень сложно, если поставки будут отменены после 1 мая, то есть после истечения срока действия контракта с «Газпромом».