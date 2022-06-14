Молдавия проанализирует целесообразность членства в СНГ

Власти Молдавии не готовы принять решение о выходе страны из СНГ, но тема целесообразности членства в Содружестве анализируется, заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску в эфире кишиневского телеканала PRO TV. Разговоры о выходе из СНГ ведутся на фоне процесса евроинтеграции Молдавии.

«Мы говорим ясно. Наш приоритет — евроинтеграция. Поэтому анализ ситуации относительно целесообразности членства Молдавии в составе Содружества независимых государств уже происходит», — заявил Попеску.

Молдавия давно не участвует в политических начинаниях Содружества Независимых Государств, а большая часть соглашений в рамках СНГ проходить «фильтр» соответствия европейским устремлениям, пояснил министр.

Председатель парламента Игорь Гросу в середине мая заявил, что решение по участию Молдавии в СНГ будет принято после окончания спецоперации России на Украине. Заявку на вступление республики в Евросоюз 3 марта подписала президент Майя Санду, 22 апреля Молдавия передала представителю ЕС первую часть опросника, 12 мая — вторую. При этом Санду заявила, что говорить о выходе из состава СНГ преждевременно — членство в Содружестве обеспечивает стране определенные льготы.