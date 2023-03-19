Мир 19 марта 2023, 19:10 Молдавия присоединится к санкциям ЕС против россиян Глава МИД Молдавии Попеску предупредил о скором введении санкций против 25 россиян РИА «Новости»

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Молдавия планирует поддержать санкции Евросоюза против некоторых граждан России в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску в эфире «Радио Свободная Европа»*.

«Речь идет о запрете на въезд в Молдавию, блокировании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины», — уточнил он.

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По словам министра, под ограничения подпадут около 25 россиян. Решение на этот счет уже принято, но сейчас нужно время, чтобы провести все юридические процедуры.

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Ранее премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Молдавия больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. Жителям страны также пообещали спокойную жизнь без российского газа и электричества.

Действия молдавских властей поддержали в США. Таким заявлением поделился президент Соединенных Штатов Джо Байден во время визита в Польшу.

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