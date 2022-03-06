Молдавия приняла 250 тысяч беженцев с Украины

Молдавия приняла 250 тысяч украинских беженцев по состоянию на 6 марта. Об этом на брифинге рассказала президент республики Майя Санду, написало РИА «Новости».

«Всего границу пересекли 250 тысяч человек, это 3% от численности жителей нашей страны», — рассказала Санду.

Стало известно, что Молдавия договорилась с Румынией о совместной организации гуманитарного коридора для выхода беженцев к странам Евросоюза.

Жители многих стран начали жаловаться на поведение беженцев с Украины. В частности, житель Молдавии рассказал, что они выражают недовольство условиями проживания и зачастую оскорбляют русскоговорящих собеседников.