Молдавия приготовилась ко второму туру выборов президента

Граждане Молдавии в воскресенье, 15 ноября, придут на избирательные участки страны, чтобы проголосовать за будущего президента. На пост лидера государства претендуют действующий глава республики Игорь Додон и лидировавшая в первом туре председатель партии действия и солидарности Майя Санду.

Как сообщил ЦИК Молдавии, участки откроются в 7:00 по местному времени, а закроются в 21:00 (8:00 и 22:00 мск).

Официальное объявление итоговов голосвания пройдет до 22 ноября. Если никто из претендентов не будет протестовать, то до 5 декабря итоги выборов признает Конституционный суд.

На первый тур голосования президентских выборов пришло 42% избирателей. Тогда на главный пост в республике претендовали восемь человек. Победителем мог быть признан тот, кто получил бы 50% +1 голос, но такого результата не показа никто.

Майя Санду набрала по итогам первого тура 36,6% голосов, а действующий глава государства Игорь Додон — 32,61%. Замкнул тройку предприниматель Ренато Усатый, которому отдали голоса 16,9% от пришедших на участки граждан. Во второй тур прошли Додон и Санду, как набравшие максимальное количество голосов.