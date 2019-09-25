Молдавия приготовилась к зиме без российского газа

Молдавия попросила открыть российский рынок и решить вопрос транзита газа через Украину Подробнее

«Этой зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории. Если договоренности не будет, то Молдавия не сможет получить газ из РФ», — заявила журналистам Санду.

По ее словам, страна готовится такому развитию событий. Техническое решение этой ситуации заключается в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине. Однако этих запасов может не хватить для всей территории Молдавии. Санду призвала жителей не волноваться.

Она напомнила, что строительство газопровода, который бы позволил получать газ из Румынии, завершат на территории Молдавии до конца текущего года, на территории Румынии — в марте–апреле 2020 года, сообщила «Русская планета».