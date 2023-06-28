Мир 28 июня 2023, 17:45 Молдавия приблизилась к тому, чтобы стать пособником Украины — Захарова Представитель МИД Захарова: Молдавия встала на путь прямого пособничества Украине Pxhere

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Руководство Молдавии приближается к тому, чтобы стать прямыми пособниками Украины, следуя на поводу у коллективного Запада. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Коллективный Запад руками киевского режима активно затаскивает Молдавию в конфликт на Украине и даже больше — присматривает ее на роль второй Украины», — сказала она.

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По мнению Захаровой, власти страны уже с легкостью поддаются на все уловки, а население Молдавии оказывается «в заложниках».

Ранее молдавский депутат предложил штрафовать говорящих на русском языке коллег. Государство также потребовало у России сократить дипломатическое присутствие в стране. На это Захарова ответила, что численность сотрудников российского посольства в Молдавии абсолютно оправдана.

Некоторые чиновники страны начали уличать власти Молдавии в выстраивании диктаторского режима.