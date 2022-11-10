Мир 10 ноября 2022, 03:11 Молдавия превратила Приднестровье в заложники для давления на Россию Глава Приднестровья обвинил Молдавию в превращении непризнанной республики в заложники РИА «Новости»

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Молдавские власти превратили Приднестровье в заложники, сократив поставки газа. Таким способом они решили вызвать дестабилизацию и шантажировать Россию, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью главным редакторам ТСВ и Первого Приднестровского телеканала.

«Думаю, что все это было заранее взвешено, обдумано и принято для дестабилизации ситуации в Приднестровье и шантажа Российской Федерации», — отметил Красносельский.

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Он добавил, что руководители Молдавии решили использовать непризнанную республику в качестве заложника в отношениях с российской стороной. Так как в Приднестровье живут русскоговорящие люди, то страна не сможет их бросить и предоставит Молдавии дешевые газ и электроэнергию.

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«Это шантаж на самом деле. Потому что здесь двух зайцев можно убить одним выстрелом: и людей оставить без работы, остановить наши предприятия, чтобы мы стали более слабыми в экономическом смысле этого слова, и Россию пошантажировать», — пояснил Красносельский.

Ранее «Молдовагаз» объявил о сокращении поставок российского газа с 1 ноября. Теперь Приднестровье будет получать 2,3 миллиона кубометров природного газа в сутки, что на 40% меньше по сравнению с октябрем.