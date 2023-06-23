Мир 23 июня 2023, 13:05 Молдавия посчитала бессмысленными закупки российского газа Министр энергетики Молдавии Парликов заявил об отсутствии причин в закупке газа «Газпрома» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставки российского газа в Молдавию сегодня не имеют никакого смысла. С таким заявлением в эфире телеканала TV8 выступил министр энергетики республики Виктор Парликов.

Он пояснил, что контракт с «Газпромом» потерял ценность из-за недостаточного объема поставок энергоносителя.

Реклама

«Страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у „Газпрома“ будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — заявил Парликов.

Министр признал, что взятые на себя обязательства не выполнили обе стороны. По его словам «Газпром» необоснованно занизил объемы экспорта в республику, а правительство Молдавии не провело аудит по задолженности национальной компании «Молдовагаз».

Осенью 2021 года прокачка российского газа в Молдавию полностью прекратилась. Власти республики не смогли договориться с «Газпромом» по новому контракту. Правительство настаивало на старой цене, а российский концерн требовал погасить долги, которые достигли 709 миллионов долларов.

Только в ходе переговоров стороны подписали новое соглашение с полной предоплатой по новым поставкам и проведению аудита по просроченной задолженности, который так и не провели, потому что Молдавия отказалась оплачивать услуги сторонних специалистов.

В конце прошлого года «Газпром» заявил, что поставляемый газ в Молдавию доходит не полностью. Часть энергоносителя остается на территории Украины, через которую проходит транзит. В результате все объемы перенаправили на Молдавскую ГРЭС в Приднестровье. Молдавия снова начала закупать российский газ только в марте, существенно сократив объем закупок, обратившись к новым продавцам.