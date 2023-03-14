Мир 14 марта 2023, 16:02 Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта ТАСС: власти Молдавии попросили Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта РИА «Новости»

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Власти Молдавии обратились к руководству Приднестровья с просьбой передать для допроса подозреваемых в подготовке теракта. Об этом ТАСС сообщили в Бюро по реинтеграции молдавского правительства

Бюро, где предоставили информацию, занимается вопросами урегулирования отношений с Приднестровьем.

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В ведомстве уточнили, что власти Молдавии запросили у непризнанной республики подобную информацию о случившемся. Еще одна просьба касалась задержанных по подозрению в подготовке преступления. Молдавская сторона захотела допросить их.

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Ранее прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что заговорщики, подозреваемые в подготовке теракта, собирались 14 февраля напасть на делегацию ОБСЕ. Преступление планировалось рядом с Бендерской крепостью.

Гурецкий уточнил, что злоумышленники хотели использовать для этого заминированный автомобиль.