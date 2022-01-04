Молдавия получит транш в 150 млн евро от Евросоюза

Евросоюз принял новую программу финансовой помощи Молдавии. Республика получит транш в размере 150 миллионов евро, из которых 30 миллионов — это гранты, а остальная сумма — среднесрочные кредиты с льготными условиями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Программа обязывает власти республики провести ключевые реформы и привести их в соответствие с нормами Евросоюза. Такую же программу с вливанием средств проводит Международный валютный фонд.

Деньги от ЕС Молдавия получит после утверждения программы Европарламентом и Советом Евросоюза.

Как напомнил RT, это не первая денежная помощь Молдавии со стороны ЕС. В октябре республика получила 60 миллионов евро для преодоления энергетического кризиса, а в марте — почти пять миллионов на поддержку общественных организаций.