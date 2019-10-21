Молдавия подводит итоги местных выборов

«Местные выборы прошли свободным и демократическим путем. Это возврат к нормальному состоянию после многих лет, когда электоральное состязание было сильно усугублено некорректными методами, которые практиковали определенные партии или политики, пытавшиеся решать вместо граждан. И этот дух нормальности прошедшей предвыборной кампании и вчерашнего голосования, полагаю, является лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути», — отметил Игорь Додон.

Он обратил особое внимание на «превосходный» результат Партии социалистов (ПСРМ).

«Партия, которую я создал не так много лет назад и которая недавно стала крупнейшей парламентской партией, вчера официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны благодаря получению самой широкой поддержки на всеобщих местных выборах», — отметил Додон и добавил, что хороший результат Партии социалистов в Кишиневе и других городах говорит о высокой степени доверия к социалистам, но при этом возлагает на партию серьезную ответственность.

Додон обратился к партиям и политикам с просьбой провести корректную кампанию ко второму туру. Отдельно он призвал ПСРМ и блок ACUM обратить внимание на высокую значимость будущего страны.

«Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов», — заявил Додон.

После выборов картина власти на местах сильно поменялась. Ранее Демократическая партия, которая попала в оппозицию после бегства ее лидера Плахотнюка, контролировала 700 мэрий из 900, и лидировала в 30 районах из 32. Сейчас же она занимает лидирующую позицию только в шести районах. У партии социалистов в столичном горсовете 22 депутата из 51, хотя ранее было 19. ПСРМ победила в 15 районных и муниципальных советах, получила большинство в четырех райсоветах, в 18 городах.