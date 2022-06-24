Статус кандидата в члены Евросоюза обязывает Молдавию поддержать антироссийские санкции, заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире телеканала Moldova 1. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности», — сказал он.

Глава парламента считает, что санкции поспособствуют прекращению конфликта на Украине и продолжению мирных переговоров, поэтому страна должна их поддержать. В то же время Молдавия, по словам Игоря Гросу, рассчитывает на хорошие отношения с Россией, в том числе торговые.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза 23 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал это решение политическим, а не организационным, и отметил, что оно ни к чему не обязывает альянс.