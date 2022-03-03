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    03 марта 2022, 13:04

    Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС

    Артур Блянихов

    Молдавский президент Майя Санду планирует вслед за Украиной в ближайшем будущем подать заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы твердо верим, что Республика Молдавия заслуживает очень четкой европейской перспективы», — цитирует председателя молдавского парламента Игоря Гросу RT.

    Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обозначил, что грузинские власти также подадут заявку на вступление страны в состав Европейского союза.