Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС
Молдавский президент Майя Санду планирует вслед за Украиной в ближайшем будущем подать заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы твердо верим, что Республика Молдавия заслуживает очень четкой европейской перспективы», — цитирует председателя молдавского парламента Игоря Гросу RT.
Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обозначил, что грузинские власти также подадут заявку на вступление страны в состав Европейского союза.