Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС

Молдавский президент Майя Санду планирует вслед за Украиной в ближайшем будущем подать заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы твердо верим, что Республика Молдавия заслуживает очень четкой европейской перспективы», — цитирует председателя молдавского парламента Игоря Гросу RT.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обозначил, что грузинские власти также подадут заявку на вступление страны в состав Европейского союза.