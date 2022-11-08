Молдавия подаст в суд на «Газпром» за сокращение поставок | 360°

Мир 08 ноября 2022, 09:50 Молдавия подаст в суд на «Газпром» за сокращение поставок Вице-премьер Молдавии Спыну пригрозил «Газпрому» судом за нарушение условий контракта РИА "Новости"

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Молдавия может наложить санкции или подать в суд на «Газпром» на сокращение поставок газа. Об этом в эфире Pro TV заявил заместитель председателя правительства — министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема», — сказал он.

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По словам Андрея Спыну, в Молдавии рассматривают разные варианты, в том числе обращение в суд. Специалисты дадут заключение, и власти решат, что делать дальше.

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Министр выступил на шоу PROfunzime 7 ноября. Он обсудил с экспертом по энергетике Серджиу Тофилат энергетический кризис и способы выйти из него, большие счета за газ, закупку электроэнергии в Румынии и вероятность того, что «Газпром» полностью прекратит поставки газа.

Ранее он Молдавии заявил, что российская компания в ноябре поставит 51% от необходимого стране газа, сообщило агентство «Прайм». Контракт продлили на 2022 год при условии, что «Молдовгаз» проведет аудит своей заложенности. Поставщик оставил за собой право прекратить перекачку, если другая сторона нарушит условия контракта или сроки подписания соглашения о выплате долга.