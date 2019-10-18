Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Глава Минобороны Молдавии назвал провокацией учения миротворцев России на Днестре Подробнее

Глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что боеприпасы из Приднестровья уничтожат или отправят в Россию на утилизацию. По его словам, транзит через Украину обсуждался со всеми странами ЕС, в том числе и Румынией. Николай Попеску отметил, что уничтожение боеприпасов должно проходить под строгим международным контролем, сообщило информационное агентство Nation News.

«Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину», — сказал глава МИД Молдавии.

Он подчеркнул, что Молдавия хочет иметь нормальные, спокойные, стабильные и вежливые отношения с Россией. Также власти страны хотят избавиться от боеприпасов как можно скорее.