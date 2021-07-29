Молдавия отозвала посла из России. Причиной может быть секс-скандал

Молдавский посол в России Владимир Головатюк отозван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее СМИ Молдавии написали, что причина отзыва Головатюка — скандал сексуального характера. Однако в МИД страны заявили, что не будут комментировать слухи до те пор, пока все обстоятельства дела не будут выяснены.

«В министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению», — заметили в ведомстве.

Головатюк ранее был депутатом от Партии социалистов. Он получил должность посла в Москве в декабре 2020 года. Его предшественника Андрея Негуцу отозвали из России и сняли с поста из-за скандала с контрабандой анаболиков в посольской машине.