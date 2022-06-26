Молдавия отменила запрет на экспорт муки и пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила отменить запрет на экспорт муки и пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила: отменить восьмой пункт постановления № 9 от 10 марта (запрет экспорта из республики муки пшеничной или пшенично-ржаной); в пункте 14 второго постановления от 25 февраля отменить примечание под буквой „а“ (запрет экспорта пшеницы)» — заявили авторы документа.

Принятое решение начало действовать с момента публикации. Сейчас комиссия может принимать решения без согласования с парламентом. Такое право она получила на время объявления режима чрезвычайного положения в Молдавии из-за ситуации на Украине. С 1 марта в республике отменили экспорт пшеницы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. С 12 марта решение распространили и на муку.

Ранее молдавские фермеры в разных районах страны стали устраивать протестные акции. Они потребовали отмены запрета на экспорт или закупки у местных аграриев 100 тысяч тонн зерна для государственного резерва.