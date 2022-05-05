Молдавия отказалась помогать Украине с вооружением

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отказал председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку в военной помощи Украине. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь правящей партии «Действие и солидарность» Адриана Влас.

Во время визита Гросу в Киев Стефанчук попросил его рассмотреть передачу Украине шести самолетов МиГ-29 — Молдавия выставляла их на продажу, но самолеты никто не купил. Однако главу украинского парламента ждало разочарование.

«Председатель парламента (Молдавии — прим. ред.) сообщил, что, согласно статусу нейтралитета Молдавии, мы не можем направлять военную технику в другие страны», — отметила Адриана Влас.

При этом Игорь Гросу заявил, что республика готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, добавило РИА «Новости».

Ранее предоставление военной помощи Украине исключила президент Молдавии Майя Санду. Она пояснила, что этого не позволяет Конституция республики, кроме того, у Молдавии «нет современного военного оборудования». Санду процитировал RT.