Мир 17 ноября 2023, 12:31 Молдавия отказалась от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ Матвиенко: Молдавия перестанет быть членом МПА СНГ с 8 февраля 2024 года Vladimir Baranov/Global Look Press

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Молдавия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 8 февраля. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

«После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ», — сказала она.

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По словам Матвиенко, после выхода Молдавии ассамблея продолжит работать. Самой МПА СНГ никакого урона решение властей республики не принесет. Это лишь огромные потери для самой страны, добавила спикер Совета Федерации.

Президент республики Майя Санду заявила, что Россия якобы не уважает интересы молдавских граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ее высказывание. Он отметил, что муниципальные выборы в Молдавии показали желание местных жителей сотрудничать с Россией.