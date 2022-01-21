Молдавия обвинила Россию в недружеском поведении

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что страна до последнего надеялась на снисхождение со стороны России по вопросу внесения аванса за газ. Однако ожидания не оправдались. Об этом сообщило агентство IPN.

По его словам, молдавские власти хотели, чтобы «Газпром» проявил больше понимания к ситуации, в которой сейчас находится Молдавия. Он отметил, что речь не о долгах. Гросу сказал, что АО «Молдовагаз» хотело получить отсрочку по платежам за газ до конца января.

«Чрезвычайное положение позволило решить проблему за несколько часов. Мы до последней минуты надеялись, что к нам отнесутся по-дружески. Но этого не произошло. Мы усвоили этот урок», — подчеркнул парламентарий.

«Молдовагаз» 20 января погасил текущую задолженность перед «Газпромом» после предупреждения о том, что поставки газа могут прекратиться. Молдавия заплатила российской компании 34 миллиона долларов.

Ранее «Газета.ru» писала, что президент Молдавии Майя Санду попросила соотечественников экономить энергию в условиях кризиса, пока правительство не сможет компенсировать рост тарифов. Она отметила, что страна не может отказаться от покупки газа из-за рубежа.